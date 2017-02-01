Узбекистан и Афганистан намерены повысить уровень двухсторонних отношений Политика 1 Февраля 2017, 16:58
В Узбекском национальном академическом драматическом театре открыт музей Культура 1 Февраля 2017, 16:40
Политика
Экономика
31 Января 2017, 13:20
В прошлом году в Узбекистане реализованы 164 проекта по Инвестиционной программе
30 Января 2017, 15:00
Шавкат Мирзиёев призвал повысить конкурентоспособность национальной авиакомпании
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29 Января 2017, 10:44
В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова
Спорт
31 Января 2017, 09:45
Первая ракетка Узбекистана не пробилась в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге
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