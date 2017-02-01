Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования правительству Канады Политика 1 Февраля 2017, 17:35
В Намангане прошел международный гандбольный турнир Спорт 1 Февраля 2017, 17:14
Узбекистан и Афганистан намерены повысить уровень двухсторонних отношений Политика 1 Февраля 2017, 16:58

Политика

1 Февраля 2017, 17:35

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования правительству Канады

1 Февраля 2017, 16:58

Узбекистан и Афганистан намерены повысить уровень двухсторонних отношений

1 Февраля 2017, 13:55

Узбекский дипломат Бахромжон Аълоев опять становится послом

1 Февраля 2017, 11:00

Граждане Узбекистана могут попасть под действие указа Трампа

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

1 Февраля 2017, 10:05

В Ташкенте проходит узбекско-американский бизнес-форум

1 Февраля 2017, 09:30

В Узбекистане планируют запустить производство собственных маршруток

31 Января 2017, 13:20

В прошлом году в Узбекистане реализованы 164 проекта по Инвестиционной программе

30 Января 2017, 15:00

Шавкат Мирзиёев призвал повысить конкурентоспособность национальной авиакомпании

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Общество

1 Февраля 2017, 16:15

Зоопарки Ташкента и Шанхая обменяются животными

1 Февраля 2017, 15:15

Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в Узбекистане

1 Февраля 2017, 14:30

Через перевал «Камчик» возобновлено движение поездов

1 Февраля 2017, 13:00

Юридические службы в Узбекистане стали обязательными

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Происшествия

1 Февраля 2017, 11:15

В Ташкенте уничтожили конфискованную пиротехнику

1 Февраля 2017, 06:58

В Узбекистане осудили поставщицу "живого товара" в РФ

31 Января 2017, 16:10

В Джизаке за интерес к секте «Свидетели Иегова» оштрафована узбекская девушка

30 Января 2017, 17:30

Гражданина Узбекистана с марихуаной в желудке поймали пограничники

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Технологии

31 Января 2017, 17:30

В Узбекистане KOICA помогла внедрить передовую систему «Единое окно»

26 Января 2017, 08:26

«Узстандарт» проинформирует население о некачественных продуктах питания

26 Января 2017, 08:23

В природоохранном ведомстве Узбекистана запустили новую интерактивную услугу

24 Января 2017, 16:15

В Узбекистане можно будет купить трудовые книжки по онлайн заявкам

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Туризм

31 Января 2017, 06:18

Первые самолеты из Ташкента в Душанбе начнут летать с 10 февраля

28 Января 2017, 15:16

Авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном скоро будет открыто

28 Января 2017, 10:45

Житель отдаленного кишлака Узбекистана выиграл поездку в Таиланд

27 Января 2017, 06:14

В этом году Uzbekistan Airways планирует открыть ряд новых авиарейсов

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Культура

1 Февраля 2017, 16:40

В Узбекском национальном академическом драматическом театре открыт музей

29 Января 2017, 10:44

В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова

28 Января 2017, 12:14

В России в этом году могут пройти Дни культуры Узбекистана

26 Января 2017, 06:29

В Узбекистане издали художественную книгу о покушении на Ислама Каримова

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Спорт

1 Февраля 2017, 17:14

В Намангане прошел международный гандбольный турнир

1 Февраля 2017, 11:40

Каршинский «Насаф» вышел в плей-офф Азиатской лиги чемпионов

31 Января 2017, 09:45

Первая ракетка Узбекистана не пробилась в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

30 Января 2017, 12:35

Феерическая игра в Австралии принесла Денису Истомину $220 тысяч

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Мир

30 Января 2017, 08:19

В странах Таможенного союза запретили насвай

27 Января 2017, 07:24

Путин наградил Усманова за благотворительность

25 Января 2017, 16:00

Трамп требует прекратить "резню" в Чикаго

23 Января 2017, 20:49

Алат станет Дубаем на Кавказе?

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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