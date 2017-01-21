В Узбекистане осужден преступник, продававший земляков в рабство Происшествия 21 Января 2017, 16:25
Ташкентский «Локомотив» сыграл вничью с питерским «Зенитом» Спорт 21 Января 2017, 16:19
В Самарканде задержан и осужден один из организаторов наркогруппировки Происшествия 21 Января 2017, 16:15

Политика

20 Января 2017, 17:10

Мирзиеев выразил соболезнования президенту Италии после гибели людей в Абруццо

20 Января 2017, 16:27

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии провел переговоры с Камиловым

20 Января 2017, 10:49

Узбекистан и Россия провели очередной раунд политконсультаций

20 Января 2017, 08:07

Руководители Олий Мажлиса будут приезжать на сессии районных Кенгашей

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

20 Января 2017, 17:47

На строительство нового терминала аэропорта «Ташкент» уйдет $430 млн

20 Января 2017, 17:10

Железнодорожный парк Узбекистана пополнится еще двумя скоростными поездами

20 Января 2017, 16:05

Узбекистан направит на переработку минерально-сырьевых ресурсов $40 млрд

20 Января 2017, 12:14

В Узбекистане 23 завода получили право перерабатывать семена хлопчатника

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Общество

20 Января 2017, 17:25

В дни празднования Навруза первый трамвай поедет по улицам Самарканда

20 Января 2017, 16:45

В Узбекистане в течение ближайших пяти лет ликвидируют 1428 мусорок

20 Января 2017, 14:00

В Узбекистане отменят ОВИР и введут загранпаспорта

20 Января 2017, 13:31

В Ташкенте в выходные ожидаются осадки

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Происшествия

21 Января 2017, 16:25

В Узбекистане осужден преступник, продававший земляков в рабство

21 Января 2017, 16:15

В Самарканде задержан и осужден один из организаторов наркогруппировки

20 Января 2017, 15:33

Троих девушек из Самарканда хотели продать в сексуальное рабство

20 Января 2017, 10:08

В Янгиюле автомашина «Жигули» опрокинула грузовик

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Технологии

17 Января 2017, 16:37

В Узбекистане создана первая кадровая информационная система

13 Января 2017, 17:04

Узбекские ученые разработали программу по борьбе с сепсисом

13 Января 2017, 11:40

Хоким Бухарской области обязал чиновников сдавать отчеты через "Телеграмм"

11 Января 2017, 14:04

Компания Ucell: Стратегия развития роуминга по всему миру!

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Туризм

19 Января 2017, 21:27

Узбекистан и Азербайджан планируют открыть чартерные рейсы

19 Января 2017, 14:41

Узбекистан и Кыргызстан опять запустят турпоезд на Иссык-Куль

19 Января 2017, 12:07

Назначен новый заместитель Председателя Госкомтуризма

18 Января 2017, 11:01

Национальный стенд Узбекистана представлен в Испании

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Культура

17 Января 2017, 16:16

Клипы Шерали Джураева начали показывать на ТВ

15 Января 2017, 18:29

Сардор Милано даст концерт в США

13 Января 2017, 10:56

В Узбекистане сняли художественный фильм о религиозном экстремизме

11 Января 2017, 16:07

Книга Ислама Каримова заняла первое место в рейтинге продаж

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Спорт

21 Января 2017, 16:19

Ташкентский «Локомотив» сыграл вничью с питерским «Зенитом»

21 Января 2017, 10:42

Денис Истомин прошел в четвертый круг Australian Open

20 Января 2017, 11:47

Матч между сборными Узбекистана и Армении отменен

19 Января 2017, 22:14

Джокович: Истомин просто был лучше

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Мир

20 Января 2017, 11:34

Уроженец Узбекистана, напавший на клуб в Стамбуле, планировал стать смертником

20 Января 2017, 10:42

В центре Мельбурна преступник врезался в толпу прохожих

19 Января 2017, 20:52

В Киеве арестовали узбекистанца, которого разыскивали за миллиардные финансовые махинации

18 Января 2017, 20:46

«Стамбульский стрелок» находился в розыске в Узбекистане

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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