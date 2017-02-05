Лола Каримова удостоена награды The Best Award за благотворительность Общество 5 Февраля 2017, 15:44
Узбекистан в шестой раз обыграл Южную Корею на Кубке Дэвиса Спорт 5 Февраля 2017, 14:16
Сборная Узбекистана уступила в первом матче WSB команде Китая Спорт 4 Февраля 2017, 23:12

Политика

4 Февраля 2017, 20:50

Лукашенко рассчитывает «в разы нарастить сотрудничество с Узбекистаном»

4 Февраля 2017, 10:02

Министр иностранных дел Узбекистана направил послание новому Госсекретарю США

3 Февраля 2017, 07:29

Выпускник Йельского университета стал министром по развитию ИКТ Узбекистана

3 Февраля 2017, 07:13

Узбекское государственное ТВ получило нового начальника

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

3 Февраля 2017, 22:39

Сергелийская ветка метро за год будет перевозить более чем 14 млн пассажиров

3 Февраля 2017, 22:22

Британцы построят в Ташкенте уникальный металлургический завод

3 Февраля 2017, 14:37

Импортозамещение принесло Узбекистану в прошлом году $2,1 млрд

3 Февраля 2017, 12:29

В Таджикистане впервые пройдет ярмарка продукции из Узбекистана

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Общество

5 Февраля 2017, 23:25

Руководитель государства достойный уважения

5 Февраля 2017, 15:44

Лола Каримова удостоена награды The Best Award за благотворительность

4 Февраля 2017, 11:00

"Махалле" построят новые здания и сделают ремонт

4 Февраля 2017, 09:06

Новый мост возле метро "Новза" сдадут к 21 марта

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Происшествия

4 Февраля 2017, 21:25

Движение машин через перевал Камчик восстановлено после схода лавин

4 Февраля 2017, 09:12

Узбекские силовики задержали торговца гашишем

3 Февраля 2017, 18:00

Партию сигарет пытались вывезти незаконно из Узбекистана сестры и их подельники

3 Февраля 2017, 16:30

В Самаркандской области старший брат задушил младшего металлической удавкой

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Технологии

2 Февраля 2017, 12:00

Книгу Ислама Каримова можно прочесть в мобильном приложении

31 Января 2017, 17:30

В Узбекистане KOICA помогла внедрить передовую систему «Единое окно»

26 Января 2017, 08:26

«Узстандарт» проинформирует население о некачественных продуктах питания

26 Января 2017, 08:23

В природоохранном ведомстве Узбекистана запустили новую интерактивную услугу

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Туризм

2 Февраля 2017, 14:04

Узбекистан – новое направление для русского туриста

2 Февраля 2017, 06:55

Восточный базар Шахрисабза становится центром притяжения туристов

31 Января 2017, 06:18

Первые самолеты из Ташкента в Душанбе начнут летать с 10 февраля

28 Января 2017, 15:16

Авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном скоро будет открыто

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Культура

2 Февраля 2017, 08:02

Известный российский режиссер снимет картину в Узбекистане

1 Февраля 2017, 16:40

В Узбекском национальном академическом драматическом театре открыт музей

29 Января 2017, 10:44

В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова

28 Января 2017, 12:14

В России в этом году могут пройти Дни культуры Узбекистана

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Спорт

5 Февраля 2017, 14:16

Узбекистан в шестой раз обыграл Южную Корею на Кубке Дэвиса

4 Февраля 2017, 23:12

Сборная Узбекистана уступила в первом матче WSB команде Китая

3 Февраля 2017, 22:10

Суперсовременный ледовый дворец в Ташкенте сдадут в эксплуатацию в 2018 году

3 Февраля 2017, 17:15

Кубок Дэвиса: Южная Корея - Узбекистан - 1:1

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Мир

30 Января 2017, 08:19

В странах Таможенного союза запретили насвай

27 Января 2017, 07:24

Путин наградил Усманова за благотворительность

25 Января 2017, 16:00

Трамп требует прекратить "резню" в Чикаго

23 Января 2017, 20:49

Алат станет Дубаем на Кавказе?

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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