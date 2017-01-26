В автобусах Ташкента в этом году планируют ввести электронную систему оплаты проезда Общество 26 Января 2017, 16:05
В Ташкенте в этом году на автобусных остановках появятся сто информационных табло Общество 26 Января 2017, 15:55
В МЧС Узбекистана не располагают сведениями о ЧП на перевале «Камчик» Происшествия 26 Января 2017, 15:30

Политика

26 Января 2017, 06:44

Именем Каримова назовут Ташкентский аэропорт, ряд улиц по всей стране и вуз в Ташкенте

26 Января 2017, 01:18

Лидер молодежного движения перешел на работу в аппарат Президента Узбекистана

25 Января 2017, 00:58

Шавкат Мирзиеев пригласил Ашрафа Гани в Узбекистан

24 Января 2017, 23:36

Президент Узбекистана призвал сохранять уникальное единство и сплоченность народа

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

26 Января 2017, 13:30

Узбекистан заключил контракты на поставку овощей и фруктов на $55,6 млн

26 Января 2017, 12:05

В Ташкентском зоопарке черные лебеди впервые дали потомство

26 Января 2017, 07:02

Узбекских чиновников могут обязать заполнять декларацию о доходах

25 Января 2017, 15:15

В Узбекистане реализуют свыше 600 новых проектов локализации

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Общество

26 Января 2017, 16:05

В автобусах Ташкента в этом году планируют ввести электронную систему оплаты проезда

26 Января 2017, 15:55

В Ташкенте в этом году на автобусных остановках появятся сто информационных табло

26 Января 2017, 08:31

Кредиторы и должники Узбекистана смогут обжаловать решения хозяйственного суда

25 Января 2017, 17:15

GM Uzbekistan заинтересовалась мнением граждан о качестве обслуживания

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Происшествия

26 Января 2017, 15:30

В МЧС Узбекистана не располагают сведениями о ЧП на перевале «Камчик»

26 Января 2017, 15:10

Зашли на чай: узбекистанцы "обчистили" квартиру гостеприимного мужчины

26 Января 2017, 13:15

В Узбекистане опрокинулся грузовой состав

26 Января 2017, 10:15

Мошенник из Узбекистана задержан в Курске

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Технологии

26 Января 2017, 08:26

«Узстандарт» проинформирует население о некачественных продуктах питания

26 Января 2017, 08:23

В природоохранном ведомстве Узбекистана запустили новую интерактивную услугу

24 Января 2017, 16:15

В Узбекистане можно будет купить трудовые книжки по онлайн заявкам

24 Января 2017, 11:35

В Узбекистане запустят Портал электронного лицензирования

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Туризм

25 Января 2017, 20:45

Малазийцы приедут в Узбекистан в «малый хадж»

19 Января 2017, 21:27

Узбекистан и Азербайджан планируют открыть чартерные рейсы

19 Января 2017, 14:41

Узбекистан и Кыргызстан опять запустят турпоезд на Иссык-Куль

19 Января 2017, 12:07

Назначен новый заместитель Председателя Госкомтуризма

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Культура

26 Января 2017, 06:29

В Узбекистане издали художественную книгу о покушении на Ислама Каримова

25 Января 2017, 12:15

Воздушные гимнасты из Узбекистана удостоены циркового "Оскара"

25 Января 2017, 09:45

В Ташкенте открылась выставка израильских художников

17 Января 2017, 16:16

Клипы Шерали Джураева начали показывать на ТВ

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Спорт

26 Января 2017, 09:45

Узбекская теннисистка Аманмурадова не смогла преодолеть барьер второго круга во Франции

25 Января 2017, 11:45

Акгуль Аманмурадова вышла во второй круг соревнований ITF во Франции

24 Января 2017, 11:00

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Грузией в товарищеском матче

23 Января 2017, 14:25

Денис Истомин проиграл в 1/8 финала Australian Open

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Мир

25 Января 2017, 16:00

Трамп требует прекратить "резню" в Чикаго

23 Января 2017, 20:49

Алат станет Дубаем на Кавказе?

20 Января 2017, 11:34

Уроженец Узбекистана, напавший на клуб в Стамбуле, планировал стать смертником

20 Января 2017, 10:42

В центре Мельбурна преступник врезался в толпу прохожих

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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