Телеканал «Менинг юртим» покажет фильм об Исламе Каримове (видео) Общество 29 Января 2017, 15:06
В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова Культура 29 Января 2017, 10:44
Крупнейшие российские медицинские центры откроют свои филиалы в Узбекистане Общество 29 Января 2017, 10:26

Политика

27 Января 2017, 15:35

Узбекистан составит дорожные карты для общения с миром

27 Января 2017, 11:45

Президент Узбекистана и премьер-министр Японии обменялись поздравительными посланиями

27 Января 2017, 08:34

Бывший руководитель «Микрокредитбанка» стал первым заместителем столичного хокима

27 Января 2017, 07:59

Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Узбекистана

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

28 Января 2017, 19:50

В Узбекистане построят фармацевтическое предприятие, не уступающее европейским аналогам

28 Января 2017, 11:51

В Хиве построят птицеводческий комплекс, который будет производить рекордное число яиц

28 Января 2017, 10:37

В Узбекистане будут выращивать рыбу по вьетнамской технологии

28 Января 2017, 10:08

Из Ургенча в Хиву протянут железную дорогу

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Общество

29 Января 2017, 15:06

Телеканал «Менинг юртим» покажет фильм об Исламе Каримове (видео)

29 Января 2017, 10:26

Крупнейшие российские медицинские центры откроют свои филиалы в Узбекистане

29 Января 2017, 09:57

Мир глазами студента: веселый, многоликий, красочный

28 Января 2017, 19:46

В Хорезме запустят первый в стране суперсовременный мусороперерабатывающий завод

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Происшествия

27 Января 2017, 17:30

СНБ раскрыла сеть по торговле опием в Самарканде

26 Января 2017, 15:30

В МЧС Узбекистана не располагают сведениями о ЧП на перевале «Камчик»

26 Января 2017, 15:10

Зашли на чай: узбекистанцы "обчистили" квартиру гостеприимного мужчины

26 Января 2017, 13:15

В Узбекистане опрокинулся грузовой состав

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Технологии

26 Января 2017, 08:26

«Узстандарт» проинформирует население о некачественных продуктах питания

26 Января 2017, 08:23

В природоохранном ведомстве Узбекистана запустили новую интерактивную услугу

24 Января 2017, 16:15

В Узбекистане можно будет купить трудовые книжки по онлайн заявкам

24 Января 2017, 11:35

В Узбекистане запустят Портал электронного лицензирования

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Туризм

28 Января 2017, 15:16

Авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном скоро будет открыто

28 Января 2017, 10:45

Житель отдаленного кишлака Узбекистана выиграл поездку в Малайзию

27 Января 2017, 06:14

В этом году Uzbekistan Airways планирует открыть ряд новых авиарейсов

25 Января 2017, 20:45

Малазийцы приедут в Узбекистан в «малый хадж»

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Культура

29 Января 2017, 10:44

В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова

28 Января 2017, 12:14

В России в этом году могут пройти Дни культуры Узбекистана

26 Января 2017, 06:29

В Узбекистане издали художественную книгу о покушении на Ислама Каримова

25 Января 2017, 12:15

Воздушные гимнасты из Узбекистана удостоены циркового "Оскара"

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Спорт

26 Января 2017, 09:45

Узбекская теннисистка Аманмурадова не смогла преодолеть барьер второго круга во Франции

25 Января 2017, 11:45

Акгуль Аманмурадова вышла во второй круг соревнований ITF во Франции

24 Января 2017, 11:00

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Грузией в товарищеском матче

23 Января 2017, 14:25

Денис Истомин проиграл в 1/8 финала Australian Open

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Мир

27 Января 2017, 07:24

Путин наградил Усманова за благотворительность

25 Января 2017, 16:00

Трамп требует прекратить "резню" в Чикаго

23 Января 2017, 20:49

Алат станет Дубаем на Кавказе?

20 Января 2017, 11:34

Уроженец Узбекистана, напавший на клуб в Стамбуле, планировал стать смертником

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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