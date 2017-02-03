Кто из узбекистанцев сможет получить скидку на билеты Uzbekistan Airways? Общество 3 Февраля 2017, 23:25
На месте "Сергелийских деревяшек" к сентябрю 2017 года появится 66 современных многоэтажек Общество 3 Февраля 2017, 23:09
Сергелийская ветка метро за год будет перевозить более чем 14 млн пассажиров Экономика 3 Февраля 2017, 22:39
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3 Февраля 2017, 18:00
Партию сигарет пытались вывезти незаконно из Узбекистана сестры и их подельники
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29 Января 2017, 10:44
В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова
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