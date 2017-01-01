Президент Узбекистана впервые за 25 лет поздравил узбекистанцев с Новым годом лично (видео) Общество 1 Января 2017, 12:29
Сингапурская компания займется производством новых видов удобрений в Узбекистане Экономика 31 Декабря 2016, 11:37
Политика
31 Декабря 2016, 09:05
Шавкат Мирзиёев назначил "главного" по контролю за работой госорганов с обращениями граждан
28 Декабря 2016, 16:37
Узбекистан и Таджикистан наметили ориентиры по актуальным вопросам сотрудничества
Экономика
31 Декабря 2016, 11:37
Сингапурская компания займется производством новых видов удобрений в Узбекистане
28 Декабря 2016, 12:27
Предприниматели Таджикистана и Узбекистана выступили за активизацию сотрудничества
28 Декабря 2016, 09:45
Узбекистан направит 84,8 млрд сумов на модернизацию систем наружного освещения
Общество
30 Декабря 2016, 13:46
Хокимияты будут устанавливать специальные таблички на дверях квартир и жилых домов
Происшествия
Технологии
27 Декабря 2016, 16:23
Свыше 75% хранящихся в архивах особо ценных документов переведены в цифровой формат
Туризм
28 Декабря 2016, 12:15
Financial Times ставит Узбекистан на 2-е место в списке горячих направлений для туризма
Культура
Спорт
28 Декабря 2016, 16:46
Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов признан лучшим спортсменом Узбекистана в 2016 году
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