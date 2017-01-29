В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова Культура 29 Января 2017, 10:44
Крупнейшие российские медицинские центры откроют свои филиалы в Узбекистане Общество 29 Января 2017, 10:26
Политика
27 Января 2017, 11:45
Президент Узбекистана и премьер-министр Японии обменялись поздравительными посланиями
27 Января 2017, 08:34
Бывший руководитель «Микрокредитбанка» стал первым заместителем столичного хокима
Экономика
28 Января 2017, 19:50
В Узбекистане построят фармацевтическое предприятие, не уступающее европейским аналогам
28 Января 2017, 11:51
В Хиве построят птицеводческий комплекс, который будет производить рекордное число яиц
Общество
28 Января 2017, 19:46
В Хорезме запустят первый в стране суперсовременный мусороперерабатывающий завод
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Культура
29 Января 2017, 10:44
В Узбекистане появится памятник и центр народного артиста Комилжона Отаниёзова
Спорт
26 Января 2017, 09:45
Узбекская теннисистка Аманмурадова не смогла преодолеть барьер второго круга во Франции
Мир
20 Января 2017, 11:34
Уроженец Узбекистана, напавший на клуб в Стамбуле, планировал стать смертником
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