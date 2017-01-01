Президент Узбекистана впервые за 25 лет поздравил узбекистанцев с Новым годом лично (видео) Общество 1 Января 2017, 12:29
Известная узбекская певица Kamilla представила новогодний миксхит Культура 31 Декабря 2016, 15:24
Сардор Милано уступил в финале телепроекта "Голос" (видео) Культура 31 Декабря 2016, 11:41

Политика

31 Декабря 2016, 09:05

Шавкат Мирзиёев назначил "главного" по контролю за работой госорганов с обращениями граждан

31 Декабря 2016, 08:45

Путин поздравил Мирзиёева с Новым годом

29 Декабря 2016, 10:02

Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о возобновлении авиасообщения

28 Декабря 2016, 16:37

Узбекистан и Таджикистан наметили ориентиры по актуальным вопросам сотрудничества

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Персона

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

31 Декабря 2016, 11:37

Сингапурская компания займется производством новых видов удобрений в Узбекистане

29 Декабря 2016, 10:54

В Узбекистане будет создано свыше 4400 новых производств

28 Декабря 2016, 12:27

Предприниматели Таджикистана и Узбекистана выступили за активизацию сотрудничества

28 Декабря 2016, 09:45

Узбекистан направит 84,8 млрд сумов на модернизацию систем наружного освещения

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Общество

1 Января 2017, 12:29

Президент Узбекистана впервые за 25 лет поздравил узбекистанцев с Новым годом лично (видео)

31 Декабря 2016, 11:28

Мирзиёев нашел способ, как решить проблему с нехваткой детских садов

30 Декабря 2016, 15:10

Новый год в Ташкенте: опять жара, опять без снега

30 Декабря 2016, 13:46

Хокимияты будут устанавливать специальные таблички на дверях квартир и жилых домов

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Происшествия

30 Декабря 2016, 07:59

В Узбекистане появились фальшивая Coca-Cola и Fanta

29 Декабря 2016, 10:18

Праздник к нам не приходит: грузовик Coca-Cola стал причиной огромного затора в центре Ташкента

29 Декабря 2016, 05:46

В Самарканде осудили членов крупной наркогруппировки

28 Декабря 2016, 13:55

Борт UTair, летевший в Душанбе, вынужденно сел в Ташкенте

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Технологии

28 Декабря 2016, 13:21

В 2017 году Минтруд Узбекистана планирует запустить «Online-инспекции»

27 Декабря 2016, 16:23

Свыше 75% хранящихся в архивах особо ценных документов переведены в цифровой формат

17 Декабря 2016, 08:52

В Узбекистане запустят компьютерную систему анализа правонарушений

25 Ноября 2016, 23:58

UZMOBILE расширяет технические возможности для абонентов!

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Туризм

28 Декабря 2016, 12:15

Financial Times ставит Узбекистан на 2-е место в списке горячих направлений для туризма

21 Декабря 2016, 06:41

Национальная авиакомпания вводит новые нормы бесплатного провоза багажа для полетов в Стамбул и Нью-Йорк

16 Декабря 2016, 10:20

Количество испанских туристов в Узбекистане в будущем году вырастет на 200%

14 Декабря 2016, 08:11

В 2017 году ожидается наплыв китайских туристов в Узбекистан

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Культура

31 Декабря 2016, 15:24

Известная узбекская певица Kamilla представила новогодний миксхит

31 Декабря 2016, 11:41

Сардор Милано уступил в финале телепроекта "Голос" (видео)

30 Декабря 2016, 16:29

Сардор Милано: мне не нужно никакое признание

29 Декабря 2016, 17:40

Сардор Милано появится в «Вечернем Урганте» после финала шоу «Голос»

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Спорт

29 Декабря 2016, 15:56

Одил Ахмедов откроет футбольную академию в Намангане

28 Декабря 2016, 17:54

«Краснодар» подтвердил интерес «Шанхай СИПГ» к Ахмедову

28 Декабря 2016, 16:46

Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов признан лучшим спортсменом Узбекистана в 2016 году

28 Декабря 2016, 12:05

Известный узбекский боксер проведет бой в Малайзии

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Мир

30 Декабря 2016, 08:48

Самый высокий подвесной мост в мире открыли в Китае

29 Декабря 2016, 16:41

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии

27 Декабря 2016, 11:48

Найден основной «черный ящик» упавшего в Черное море Ту-154

26 Декабря 2016, 14:46

Скончался певец Джордж Майкл

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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