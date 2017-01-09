Граждане Узбекистана погибли при попытке пожарить шашлыки Происшествия 9 Января 2017, 17:45
В Узбекистане утверждена программа дальнейшего развития СЭЗ Экономика 9 Января 2017, 17:09
В Узбекистане в 2017 году будет построено и реконструировано 260 км автомобильных дорог Экономика 9 Января 2017, 15:50

Политика

9 Января 2017, 10:11

В Узбекистане отложили смягчение визового режима для 27 стран

8 Января 2017, 22:05

В МИДе пройдут переговоры с замминистра иностранных дел Афганистана

8 Января 2017, 13:10

Эффективность прокуроров оценят по рейтингу

8 Января 2017, 10:14

Казахстан и Узбекистан: братья, стратегические союзники и партнеры

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Мосуд Маннан: с помощью Узбекистана мы можем выйти на рынок стран ЦА и СНГ

Экономика

9 Января 2017, 17:09

В Узбекистане утверждена программа дальнейшего развития СЭЗ

9 Января 2017, 15:50

В Узбекистане в 2017 году будет построено и реконструировано 260 км автомобильных дорог

9 Января 2017, 15:15

Тюменская картошка отправилась в Узбекистан

7 Января 2017, 17:09

В Узбекистане заработают фармацевтические индустриальные зоны

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Общество

8 Января 2017, 22:40

Закрытая в 2006 году трасса вновь свяжет Узбекистан и Казахстан

8 Января 2017, 21:33

Фонд Каримова объявил о начале первого конкурсного отбора для молодежи

7 Января 2017, 17:28

В московской полиции опровергли информацию об изъятии ребенка у гражданки Узбекистана

6 Января 2017, 17:51

В Ташкенте придумали новый механизм борьбы с неплательщиками алиментов

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Происшествия

9 Января 2017, 17:45

Граждане Узбекистана погибли при попытке пожарить шашлыки

9 Января 2017, 12:36

Узбекистанцы не верят в причастность своего земляка к теракту в Турции

9 Января 2017, 12:05

В ДТП в Самарской области погибли граждане Узбекистана

9 Января 2017, 10:45

В Коканде при получении взятки задержан преподаватель колледжа

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Технологии

9 Января 2017, 13:45

Солдатам Узбекистана разрешили пообщаться с родственниками по видеоконференцсвязи

9 Января 2017, 12:59

Открылась виртуальная приемная директора судебного департамента

3 Января 2017, 22:53

В Узбекистане прекратили сборку охранных систем по технологиям РФ

3 Января 2017, 10:40

В тюрьму с вопросом: открылась виртуальная приемная начальника ГУИН МВД Узбекистана

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Туризм

28 Декабря 2016, 12:15

Financial Times ставит Узбекистан на 2-е место в списке горячих направлений для туризма

21 Декабря 2016, 06:41

Национальная авиакомпания вводит новые нормы бесплатного провоза багажа для полетов в Стамбул и Нью-Йорк

16 Декабря 2016, 10:20

Количество испанских туристов в Узбекистане в будущем году вырастет на 200%

14 Декабря 2016, 08:11

В 2017 году ожидается наплыв китайских туристов в Узбекистан

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Культура

9 Января 2017, 14:11

Общество охраны птиц Узбекистана выпустило календарь на 2017 год

4 Января 2017, 10:35

Презентовано уникальное издание «Уложений Темура» на четырех языках

3 Января 2017, 22:59

Актер Йигитали Мамаджанов: пусть Всевышний хранит от искушения

31 Декабря 2016, 15:24

Известная узбекская певица Kamilla представила новогодний миксхит

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Спорт

9 Января 2017, 11:07

Узбекский боксер одержал четвертую победу в карьере

9 Января 2017, 10:21

Узбекский боксер нокаутировал филиппинского боксера-панчера

8 Января 2017, 20:50

Тренер сборной Ирана по футболу Кейруш подал в отставку

6 Января 2017, 15:33

Президентом Национального олимпийского комитета избран Алишер Султанов

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Мир

5 Января 2017, 16:03

Каримов и Мирзиеев вошли в список ключевых фигур международной жизни 2016 года

5 Января 2017, 12:59

В США у бомбардировщика B-52 во время полета отвалился двигатель

5 Января 2017, 11:11

Жители Стамбула избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста

30 Декабря 2016, 08:48

Самый высокий подвесной мост в мире открыли в Китае

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Пресс-Релизы

12 Июля 2012, 22:32

Узбекские журналисты посетили табачную фабрику JTI в Алматинской области (Казахстан)

Особое мнение

Лучший лагерь – он какой?

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